Sáenz Peña: Solicitan apoyo de Lotería Chaqueña a clubes e instituciones del interior provincial

Sáenz Peña.- Nota de opinión por Hugo Mathot .-

“Deseo utilizar este prestigioso medio de comunicación para exponer el marcado olvido y apoyo de Lotería Chaqueña a clubes e instituciones de Sáenz Peña.

Por ejemplo el Centro Democrático Español es uno de los clubes mas importantes del norte del país y este verano quedó demostrado suficientemente de que es una excelente alternativa no solamente para las familias de esta ciudad y últimamente también para numerosas personas de Quitilipi, Machagai, Campo Largo, La Tigra etc. que eligen el camping de la entidad para pasar los fines de semana utilizando su pileta olímpica, su tobogán acuático, sus instalaciones deportivas, sus parrillas. Sin embargo y es lo que quiero destacar, el Centro Democrático Español no recibe apoyo de Lotería Chaqueña y tampoco del gobierno provincial, y lamentablemente todo se limita a Sarmiento, For Ever, el Pato Silva, Regatas. Como es fácil advertir para Sáenz Peña nada. Es el momento de que se mire mas al interior provincial. De continuar en esta desventajosa situación, le sugerimos al gobierno provincial que cambie su slogan: CHACO GOBIERNO DE TODOS (LOS DE RESISTENCIA).”

Hugo Mathot – Sáenz Peña

