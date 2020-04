Sáenz Peña: Servicios Públicos Municipal realiza un intenso operativo de limpieza de canales y desmalezado en los barrios

Desde la semana pasada el Municipio a través de Servicios Públicos realiza operativos de limpieza de canales, desmalezado, cuneteo y alcantarillado en los barrios Monseñor de Carlo, Lamadrid, Puerta del Sol, Hipólito Irigoyen, Puigbó, San Cayetano, Piñeiro, San Martín, San Carlos, entre otros.

En tal sentido se realizó la limpieza de canales troncales tales como: avenida 1 desde calle 0 hasta la ruta 95 y prolongación del mismo hacia el este de la ruta. Idéntica tarea se realizó en el sector norte de dicho canal desde la calle 4 del barrio Monseñor de Carlo hasta la ruta 95. En el mismo barrio se trabajó en el canal de calle 14 desde la 17 hasta la 1.

En el barrio Ginés Benítez se avanzó con la limpieza del canal de calle 36 desde la 9 a la 17; se completó la limpieza del canal y moficiación de alcantarillas de calle 51 desde la 38 a la 48. Se continúa con la ampliación del reservorio del barrio Puerta del Sol y complementariamente se realiza la limpieza y adecuación de los canales que desembocan en dicho reservorio. Estas acciones permitirán el óptimo escurrimiento del agua en ese sector de la ciudad cuando se registren lluvias.

Dando respuesta al pedido de los vecinos se limpiaron los canales de la calle 20 desde la 13 hacia la avenida 1, en calle 26 desde la 33 a la 27 y se limpian las cunetas de las calles 29, 31 y demás que desembocan en dicho canal.

Por otro lado se trabaja en el barrio Hipólito Irigoyen con limpieza del canal de calle 47 de 14 a la 22, una vez concluido el trabajo en el mismo se continuará en la 22 desde la calle 47 hacia la 33.

Trabajo integral y desmalezado

En el San Carlos se realiza un operativo integral de cuneteo, alcantarillado y relleno de calles en todo el barrio.

Además se realiza el desmalezado en los espacios públicos de la ciudad, se trabaja en colectora sur desde calle 12 hacia rotonda de ruta 16, luego se hará lo propio por colectora norte y una vez concluido el trabajo en el lugar se avanzará desde la 12 hacia calle el oeste.

En el marco de las acciones de prevención de dengue se realiza el desmalezado de terrenos privados en los barrios Piñeiro, Puigbó, San Martín, San Cayetano.

Además se recuerda a los vecinos que continúa la recolección de residuos normales los días lunes, miércoles y viernes en los horarios habituales en todos los barrios. En tanto que en la recolección diferenciada se realizará el jueves 23.

Se pide a los vecinos que respeten los días y horarios correspondientes a cada sector de la ciudad.

