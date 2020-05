Sáenz Peña: Servicios Públicos Municipal realiza un intenso operativo de cuneteo, alcantarillado y readecuación de canales

La Municipalidad a través de la Secretaría de Servicios Públicos continúa trabajando intensamente en el cuneteo, alcantarillado y mejoramiento de canales.

Pablo Álvarez, responsable del área, comentó que actualmente se continúa con la ampliación para posterior revestimiento del canal de avenida 1 desde la calle 18 hasta la 22. Este trabajo tiene como objetivo ampliar la capacidad de escurrimiento del agua beneficiando a ese sector de la ciudad.

En el barrio Belgrano se realiza la limpieza de cunetas y colocación de tubos de alcantarillas en cruces de calle; en las calles 11, 13, 15, 17 y 19 desde la 12 hasta la 4.

Similar tarea se lleva a cabo en el barrio Monseñor de Carlo desde calle 6 hasta la 14 y desde calle 9 hacia la 1.

Desde el Municipio se trabaja continuamente en la limpieza de canales troncales, cuneteo, construcción de nuevos canales de desagües; además de la ampliación, readecuación y mejoramiento de los ya existentes.

Todas estas acciones permiten amortiguar el efecto de las precipitaciones, optimizando la capacidad de escurrimiento del agua en distintos puntos de la ciudad.

