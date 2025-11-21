Sáenz Peña será sede del VIII Congreso de Historia del Chaco

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña anunció la realización del «VIII Congreso de Historia del Chaco», que tiene a la ciudad como sede permanente.

Esta edición, que tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre, en el Club Social, estará dedicada a la figura de Geraldi, descendiente de los pioneros friulanos llegados en 1878 y autor de numerosos trabajos que recuperan la historia regional.

El anuncio estuvo a cargo de la secretaria de Cultura y Educación Ciudadana, Alicia Gaña; la subsecretaria de Letras, Silvia López de Macías, y la subsecretaria de Asuntos Culturales, Silvia Sobol de Romero, quienes señalaron que Senz Peña fue elegida sede permanente por la Junta de Estudios Históricos del Chaco, en reconocimiento al trabajo y la organización desarrollados desde el quinto congreso realizado en la ciudad.

El evento tendrá su apertura el jueves 27 de noviembre a las 9:30 y el cierre será el viernes 28 al mediodía. El programa incluye más de 30 ponencias, charlas y talleres. El jueves a las 20:30 horas se presentará un número artístico con escenas de la obra Tiempos de Vidas Memorables. La participación es gratuita y abierta al público, no limitada a especialistas o investigadores.

La conferencia de cierre estará a cargo del doctor Marcelo Nieto, quien disertará sobre «Horacio Quiroga en el Chaco», un tema de especial interés para el profesorado de Lengua y Literatura.

Durante el Encuentro se desarrollarán distintos ejes temáticos tales como: