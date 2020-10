Sáenz Peña: Secuestran un Arma de Fuego, $4.800 pesos y una Motocicleta

Departamento 911- División Motorizada

Este lunes a hora 19:40 Personal del grupo C.O.M. fue comisionado a calle 33 y 14 del barrio Obrero, fines de verificar un supuesto desorden, observando en el lugar una motocicleta con dos ocupantes, que al percatarse de la prevención aceleran la marcha intentando fugarse y al llegar a Calle 12 entre 31 y 33 del mencionado barrio detienen la marcha arrojan el rodado y emprenden huida a pie siendo alcanzado uno de ellos identificado el mismo como M. M. C. de 21 años en tanto el otro sujeto corre hacia un domicilio arrojando una mochila la cual tenía en su poder , seguidamente trepa un muro y al saltar queda tendido en el suelo donde es aprehendido manifestando sentir dolores en una de sus piernas identificándose como R. O. S. de 29 años, por tal motivo ambas personas fueron trasladadas en móvil policial hasta el médico de turno y posteriormente trasladados hasta Comisaría Tercera por razones de jurisdicción.

La mochila abandonada contenía en su interior un arma de fuego de fabricación casera tipo Pistolón sistema mauser caja de madera y tubo cañón metálico conteniendo un cartucho en su interior calibre 36 mm sin percutar. Asimismo se secuestró la motocicleta en la que se desplazaban siendo de 110 c.c. color roja sin marca visible y la suma $4.800 en efectivo los cuales estaban en poder de uno de los aprehendidos.

