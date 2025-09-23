Sáenz Peña: se viene el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet

Con la participación de 12 equipos de Sáenz Peña y localidades vecinas, este domingo 28 de septiembre se realizará el 1° Encuentro Municipal de Mini Básquet, organizado por la Escuela Municipal de Básquet.

La actividad comenzará a las 9, con partidos que se disputarán en simultáneo en las canchas de los clubes Sokol, Morava y Acción, que cedieron sus instalaciones para el evento.

Desde las 13 hasta las 17, todos los equipos se concentrarán en la plazoleta junto al Museo de la Fundación para disfrutar de competiciones de tiro y habilidades, juegos recreativos y la entrega de medallas a cada jugador, además de una pelota para cada club participante.

El intendente Bruno Cipolini, junto al secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, los profesores Ariel Álvarez y Facundo Lasalvia y el subsecretario Mariano Cardozo, destacaron la gran convocatoria y la colaboración de los clubes de Corzuela, Quitilipi, General Vedia, Villa Ángela, Villa Berthet y Machagai para promover la sana competencia y el deporte infantil.