Sáenz Peña: Se realizó una jornada de kayakismo en el Complejo Ecológico Municipal

Tal como estaba previsto, el fin de semana pasado, el grupo Kayak Chaco visitó nuevamente el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña, donde se llevó a cabo una nueva experiencia de Kayak en el Lago Sur del Complejo.

Los expertos en kayak, Mario Arqueroz y Victor Alegre, junto a integrantes de la institución Kayak Chaco, visitaron nuevamente el Complejo Ecológico y comentaron que el mismo reúne todas las condiciones para la práctica del kayak con fines recreativos. Incluso, se contempla la posibilidad de desarrollar competencias de categorías menores en el futuro.

Los vecinos aficionados a la práctica de este deporte pudieron navegar el lago, acompañados por los expertos, y recibir consejos y enseñanzas.

La práctica recreativa del kayak brindará un nuevo atractivo turístico al Complejo Ecológico, que ya cuenta con 150 hectáreas de superficie y se encuentra en expansión. Además, se encuentra muy avanzada la construcción de cabañas para brindar comodidades a los visitantes.

El objetivo es que, próximamente, el Lago Sur esté habilitado para la práctica de deportes acuáticos no contaminantes y, de esa manera, ofrecer una nueva alternativa para los saenzpeñenses y quienes visiten el Complejo.