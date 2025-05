Sáenz Peña : Se incendió su auto mientras dormía

El propietario del rodado, identificado como J. A. R., argentino de 37 años, oriundo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se encontraba en el lugar. Rojas declaró que se encontraba alojado en las cabañas por motivos laborales desde el día anterior, y que había dejado estacionado su vehículo, un Toyota Corolla XEI 1.8 M/T, de uso particular en el predio, con las puertas cerradas mediante cierre automático.

Según su testimonio, alrededor de las 02:30 ingresó a la cabaña y, dos horas después, fue despertado por un ruido similar a una explosión. Al salir, observó que su automóvil estaba envuelto en llamas. A pesar de sus intentos por apagar el fuego con un matafuego, no logró acceder al capot, donde el incendio parecía más intenso.

Rojas afirmó no haber visto a nadie en las inmediaciones al momento del hecho, ni contar con testigos. El predio, además, no dispone de cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de pruebas. El damnificado radicó formal denuncia y accionó penalmente, aunque no pudo estimar el monto total de la pérdida.