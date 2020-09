Sàenz Peña :Se destruyeron 165 caños de escapes antirreglamentarios

Durante la tarde del jueves, el Municipio a través de la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial procedió a la destrucción de 165 caños de escape antirreglamentarios, más conocidos como escapes libres, que violan las reglamentaciones vigentes respecto a ruidos molestos.

Estos caños de escapes antirreglamentarios fueron secuestrados en los distintos operativos de control vehicular que se realizan en la ciudad.

La ley nacional de tránsito 24.449 incisos w) establece que está prohibido “circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.

Este procedimiento sigue tres objetivos básicos. Por un lado, pretende eliminar la contaminación sonora que genera perturbación en la sociedad. En segundo lugar, notificación pública del destino de los elementos decomisados y, en tercer lugar, servir de medida ejemplificadora para futuros infractores.

Como ciudadanos es necesario colaborar con los controles efectuados por la Subsecretaría de Tránsito y Educación Vial, contribuyendo a mantener un ámbito de respeto no sólo de las normativas vigentes, sino también del personal municipal que realiza dichos controles.

Normativas que avalan el procedimiento

La ley 26.348 (que atañe a los elementos que fueran decomisados pasado cierto período correspondiente), ordenanzas municipales que habilitan al Juzgado de Faltas Municipal al decomiso y destrucción de los mismos, y el artículo N.° 206 inciso 8), de la Constitución del Chaco (que da como atribución al ejecutivo municipal, en su poder de policía, de poder realizar demolición, desalojo, multa, decomiso y destrucción de mercadería) sustentan al procedimiento efectuado.

