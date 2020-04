Sáenz Peña: Se cumplen 10 años del terrible asesinato de Maira Tevez

El asesinato ocurrió el 9 de abril de 2010, en un departamento en el centro de nuestra ciudad, fue uno de los crímenes más aberrante que sacudió a la ciudadanía de Sáenz Peña la joven estudiante Maira Alejandra Tévez , era asesinada de una manera macabra.

El 10 de abril de 2010, la Policía había encontrado las partes del cuerpo de una mujer, quien poco tiempo después se descubriría que pertenecía a Maira Tevez , una joven de 23 años , estudiante de Pampa del Infierno quien alquilaba en un departamento de Sáenz Peña .

La denuncia realizo la familia de la joven , luego de no lograr ubicarla , la Policía forzó la cerradura de la puerta y logró ingresar, a simple vista parecía ser un departamento normal donde no había nada extraño.

Pero al revisar la cámara séptica fue terrible la sorpresa que se llevó la familia de la joven, la Policía, y la fiscal Liliana Luppi, que estaba a cargo del caso.

Envuelto en una bolsa de nylon encontraban las extremidades del cuerpo de Maira, las piernas, y los brazos, en otra zona de la ciudad, la cabeza de una mujer con un orificio como causa de un disparo de arma de fuego., partes que había sido llevada por un par de perros hasta el fondo del terreno de una vecina del barrio Santa Teresita, ubicado en cercanías de la terminal de ómnibus.

Tras arduas investigaciones, días después dieron con quien había cometido el terrible e inexplicable, hecho Héctor Nano Ponce estudiante de auxiliar quirúrgico, y ex pareja de la víctima, quien cuando fue detenido por la policía , tuvo la sínica reacción de estar totalmente desconcertado sobre todo lo que estaba pasando.

De la casa del asesino se logró secuestrar bisturíes y también una motocicleta, propiedad de su madre, que tenía manchas de sangre .

Los comisarios a cargo de la Dirección de Zona Interior comenzaron a realizar las preguntas propias de un interrogatorio policial, e intentaron lograr que Ponce confesara ser el autor del crimen. Sin embargo, esto no sucedió, hasta que la Policía amenazó al joven con detener a su madre, ya que se había encontrado manchas de sangre en la motocicleta que era de su propiedad. Este hecho sorprendió a Ponce, ya que no se había imaginado que podía involucrar a su familia. Ese fue el detonante para que confesara ser el autor del crimen, pero aseguró que se le había escapado el disparo, y que al encontrarse con el hecho consumado no tuvo otra opción que tratar de encubrir lo que había pasado, motivo por el cual, en su desesperación dividió en varias partes el cuerpo de Maira.

“Nano” había sido pareja de Maira, pero en los últimos meses habrían terminado la relación, “por el extraño comportamiento que tenía”, había comentado su amiga. Sin embargo, esa noche, Maira le habría dado una nueva posibilidad. Jamás se imaginó que su amigo, su pareja, había planeado terminar la relación de aquella terrible manera.

EL JUICIO

La Cámara en lo Criminal N°1 de Sáenz Peña condenó a Héctor Ponce a la pena de prisión perpetua por el asesinato y posterior descuartizamiento de su ex novia, Maira Tévez, hallada muerta el 10 de abril en esa localidad. La querella se mostró satisfecha con el fallo que lo conminará a Ponce a pasar al menos 35 años en la cárcel.

La condena se dictó el 5 de noviembre de 2010, un año antes de la modificación del Artículo 80 del Código Penal que hubiera permitido tipificar el delito con el agravante de violencia de género.

Con profundo dolor recordamos aquel hecho macabro , que sin duda vive presente en la memoria de todos los sàenzpeñenses y chaqueños.

