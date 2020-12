En la madrugada de este martes a horas 02:15 personal de ésta unidad en móvil FR-74, con colaboración personal de División COM, procedieron desde calle 41 entre 18 del Barrio Sta Mónica se logro la conducción de R’J. C de 21 años , y al formal secuestro de una garrafa de 10kg color amarillo y una hidrolavadora GAMMA 170 c/ rojo, sustraída momentos antes desde vivienda ubicada en la dirección mencionada , donde previamente violentaron puerta acceso.

