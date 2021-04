Sáenz Peña rindió un emotivo homenaje a los Veteranos y Caídos de Malvinas

En la mañana del viernes 2 de abril, al cumplirse 39 años de la Guerra de Malvinas, el intendente Bruno Cipolini encabezó el acto en homenaje a los Veteranos y Caídos de la ciudad.

El acto tuvo lugar en la plaza Juan B. Justo y contó con la participación de los integrantes de las agrupaciones de ex combatientes: Juan Quintana, Centro Ex Combatientes y Malvinas Argentinas. Además de familiares de los Veteranos y Caídos.

Con mucha emotividad el homenaje incluyó la inauguración de la puesta en valor de la escultura de los ex Combatientes, la cual fue realizada por el artista Rubén Darío Marcoff y cuenta con placas de mármol, donadas por el señor Ricardo Pistek, y que tienen grabadas los nombres de los chaqueños que perdieron la vida en la guerra.

Los ex Combatientes hicieron entrega de presentes a los familiares de los soldados caídos Juan Quintana, Eduardo Gómez y Genaro Pavón. Luego, entregaron reconocimientos al intendente Bruno Cipolini, al artista Rubén Darío Marcoff y al señor Pistek.

Del homenaje participaron también el presidente del Concejo Deliberante Pedro Egea; el diputado Nacional Gerardo Cipolini; autoridades de las fuerzas de seguridad; demás concejales y funcionarios del Ejecutivo, el padre Sergio Nosa y el Pastor Alejandro Barúa, quienes estuvieron a cargo de la bendición de la obra, y se contó con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música Fortunato Felcher.

El señor Mario Guillen fue el encargado de referirse en nombre de los ex Combatientes y durante su alocución agradeció al Intendente por la puesta en valor del monumento, al artista que la realizó y al referirse a sus camaradas pidió seguir luchando en unidad para mantener viva la memoria de los sáenzpeñenses.

Por su parte la concejal Nora Gauna, se refirió a los presentes en nombre del municipio, destacó la heroica actitud de quienes hace 39 años, siendo en su mayoría muy jóvenes, lucharon por la soberanía nacional. En su discurso, la Concejal pidió recordar y destacar también a las mujeres que de alguna u otra manera fueron parte de la Guerra.

“Madres que esperaban, oraban o rezaban por sus hijos, esposas e hijas que vivieron y viven la Guerra de Malvinas a través de nuestros héroes, merecen un reconocimiento también. Las Malvinas son y serán siempre argentinas”, sostuvo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir