Sáenz Peña: Ricardo Luna de ATE saluda a los profesionales enfermeros y expresa la realidad laboral de los mismos en la ciudad

Sáenz Peña – Ricardo Luna de ATE Sáenz Peña, saluda a los profesionales por el día de la enfermería y habla sobre la realidad laboral actual de los mismos.

Ricardo Luna se reúne con Chaco Noticias para expresar:

“En este día de la Enfermería, en medio de un contexto de pandemia, doy mi saludo tan especial para todos los profesionales. Sabemos que actualmente no es el mejor momento para los enfermeros, no hay muchos logros para la profesión, las 24hs del día el enfermero presta su servicio para cuidar la salud y vida de nuestras personas, y eso merece un reconocimiento que demuestre lo que valen, tanto en materia salarial como reconocimiento profesional. Acá en la ciudad, hace tres meses los enfermeros que se encuentran en el área de Covid, no están cobrando su sueldo, lo que es realmente lamentable. Hay que hacer una transformación profunda, hay que reconocer a los trabajadores de la salud, ya que son ellos quienes arriesgan su vida día a día. Todos podemos llegar a tener covid y terminaremos en manos de estos profesionales y hay que saber valorarlos. Pedimos que se mejore su situación laboral, que mejore la situación de los precarizados para que logren pasar a planta.”

