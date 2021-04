Sáenz Peña: Ricardo Luna de ATE detalla la situación atroz de violencia laboral que vive el personal de Salud del Hospital 4 de Junio

Sáenz Peña – Ricardo Luna secretario general de ATE Sáenz Peña, nos habla sobre la atroz situación de violencia laboral por la que transcurre el personal de Salud del Hospital 4 de Junio. En contacto con Chaco Noticias, Ricardo Luna nos cuenta:

“Vengo de reuniones en representación del personal de Salud del Hospital 4 de Junio, específicamente hoy tratamos el área de Covid donde estamos teniendo una segunda ola donde el personal de salud se encuentra agotado, agobiado, por la cantidad de casos la falta de inversión en salud. Hoy en el área a veces hay dos enfermeros atendiendo a cinco pacientes con respirador, mas diez camas. No hay mucamos, así que les toca realizar limpieza también, perdiendo así la calidad de atención a los pacientes. Es antiético y muy poco sanitario que el enfermero tenga que sacar la basura y luego atender a alguien con respirador. Sumado a todo esto, recibimos amenazas por parte del director del hospital y supervisores; “Si no quieren trabajar, hay mucho que quieren hacerlo.” esa amenaza nosotros no vamos a permitir. Estamos exigiendo la creación de una oficina o área, donde se aborde la violencia laboral que se lleva a cabo en la institución del Hospital. Hicimos una denuncia publica y cada compañero hará la denuncia correspondiente hacia los directivos necesarios por toda esta situación de violencia laboral. Estaremos siempre para acompañarlos. “

