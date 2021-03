Sáenz Peña: “Ricardo Luna convoca a un debate público a los otros candidatos a presidir el Partido Justicialista”

Sáenz Peña.- Ricardo Luna, representante de la Lista 213, de cara a las elecciones internas del PJ en Sáenz Peña, mantuvo una charla con este medio, donde convocó a los demás candidatos a un debate público.

“Hoy el Partido Justicialista no cumple el rol que debería cumplir, es una institución formadora de valores y nuevos dirigentes por ello debemos recuperarlo y sacarlo adelante. Nosotros conformamos una lista que incluye a compañeros que hace rato no tienen una participación activa dentro del PJ. Hoy estamos evaluando la situación del padrón de afiliados para luego visitarlos en sus hogares a cada uno de ellos y llevarles nuestra propuesta. No queremos desafiar a nadie, solo convocamos desde este espacio a un debate público, a los demás candidatos de las restantes listas a presidir el Partido Justicialista, es hora de poner en la mesa las ideas de cada uno y que el afiliado elija cual es la mejor opción” destacó Luna.

