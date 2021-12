Sáenz Peña: El Taller de Revisión Técnica con importante demanda ante los viajes en épocas de fiestas y vacaciones

Sáenz Peña – Mario Agüero, del Taller de Revisión Técnica de Sáenz Peña detalla a ChacoNoticias sobre un balance de actividades y sobre los proyectos a disposición del cliente para este 2022: “Hemos notado en estos últimos tiempos, mayor influencia al público, mayor cantidad de clientes con vehículos con necesidad de completar la revisión por motivos de viajes.”

“Sobre todo por lo del covid con este nuevo rebrote seguimos aplicando las medidas de cuidado y tenemos comprobado que son muy efectivos, ya que el personal aqui no se ha contagiado. Tenemos prohibido ingresar al vehículo para prevenir el contagio hacia los clientes mas que hacia nosotros, por lo tanto, nos posicionamos a una distancia prudencial.”, acotó.

“Todos los autos de uso particular , el costo de la revisión técnica es de $4200 y las camionetas con caja de carga salen $5200 uso particular. Como es un servicio que prestamos a nombre del Estado, los precios se forman mediante un consenso entre las cámaras argentina de revisión técnica y las cámaras que representan a los clientes. Este concenso establece un precio a presentar al Estado quien debe aceptar o no para que nosotros podamos implementar esa tarifa. El año pasado la actualización de los montos fue en octubre y este año en noviembre, así que hubo un periodo de 13 meses, donde hubo un incremento del 20% solamente.”, detalló.

“Estamos trabajando todos los días de 7:30 am a 12am y de 15:30 a 19hs y sábados de 8 a 12 am. Seguiremos estos horarios por el momento.”

“La ley nacional de transito es clara y dice que en toda la República Argentina no puede estar ningún tipo de película adherido a los cristales haciendo referencia al vidrio delantero parabrisas y a los dos delanteros laterales, ya que son utilizados para observar los espejos retrovisores. Pero en la provincia del Chaco teniendo en cuenta los factores climáticos, el vidrio polarizado se volvió una necesidad. A través de un decreto se autoriza en Chaco el uso de polarizado solo en vehículos de uso particular, en su grado de opacidad más baja o intermedia.”, aclaró para conocimiento de público en general.

“Pasamos años muy duros, pero gustosamente podemos decir que no despedimos nunca personal, sino que se volvió un ambiente de amigos de trabajo. Para el año que viene esperamos que podamos llevar la misma estabilidad que hoy y tenemos proyectos para incorporar, hemos hecho inversiones en maquinas, asi que esperamos en el transcurso del tiempo y de toda esta forma nueva de vivir, si podemos concretar estas ideas para seguir creciendo. Además estamos trabajando nuestra página web donde podrá el cliente realizar varios tramites. Hemos implementado líneas de WhatsApp (3644-122222).”, añadió.

“Realmente deseamos para todos un feliz nuevo año, un 2022 bendecido, paz, tranquilidad. Saludos a todos.”

