Sáenz Peña : Resultados positivos en operativos de seguridad en diferentes barrios

Conforme a Orden de Operaciones 467-DOI/20, llevándose a cabo recorridas prevencionales por diferentes barrios de la jurisdicción: San Martin, Puigbo, 143 Viviendas, Santa Teresita, Reserva Este y Zona Céntrica, con identificación de personas y controles de motovehiculos, implementándose puestos fijos en puntos estratégicos de ingreso en las cuatro avenidas (1-2-28 y 33), donde se utilizó Padrón Digital de Consulta de Motovehículos Online, siendo 100 motocicletas controladas sin registrase novedades.

En el marco de las tareas prevencionales se procedió desde calle 12 y 11 del Centro a la demora y conducción de B. N. C. alias “Batata”, quien interesaría en causa de supuesto hurto.

Desde calle 12 entre 37 y 39 Barrio San Martin a la demora y conducción de G. R. O. y J. A. M. ambos de 20 años y al formal secuestro de una motocicleta marca no visible modelo no visible, 110 c.c, por supuesta infracción.

Desde Avenida 33 entre 10 y 12 Centro a la demora y conducción de L. D. R. 15 años y al formal secuestro de una motocicleta Gilera Smash, 110 c.c, por supuesta infracción.

Desde Avenida 33 y 28 Centro, al formal secuestro de una motocicleta Appia City Plus 110 c.c, siendo notificado acta contravencional en libertad en el lugar su conductora A. P. E., de 43 años edad y una motocicleta Zanella ZB de 110 c.c, siendo notificado de acta contravencional en libertad en el lugar su conductor A. O. A. de 44 años edad.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir