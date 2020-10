Sáenz Peña registró 2 nuevos fallecidos en las ultimas 24 a causa del coronavirus*

Esa es la información suministrada por el Comité Sanitario de Emergencia de las últimas 24 horas donde 2 personas más perdieron la vida llegando así a un número total de 33 personas fallecidas desde la llegada del Sars Cov 2 a la ciudad.

La primera es una paciente de 70 años con diagnostico COVID-19 positivo, luego de permanecer 15 días internada en el Hospital 4 de Junio, perdió la vida.

El segundo es un paciente de 65 años fallecido al igual que la paciente anterior en el hospital local, el cual era diagnóstico COVID-19 positivo, poseía comorbilidades entre ellas diabetes.

Desde el Comité se reitera que el sistema de monitoreo no está funcionando correctamente visto que son muchos los pacientes que se testean y pasados 5 días aún no conocen en resultado. Lo mismo ocurre en el seguimiento de los positivos, todas estas acciones se realizan desde Resistencia.

Por último se solicita a la población prestar atención y aplicar las medidas de bioseguridad visto que las salas Covid están al 100% de ocupación teniendo que derivar pacientes graves producto de la enfermedad a la ciudad capital de la provincia para su inmediata atención.

