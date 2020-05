Sáenz Peña : Recuperaron una motocicleta que fue sustraída momentos antes

Intervino personal del Cuerpo de Operaciones Motorizada. Se continúan las tareas investigativas para dar con los autores.

Ayer, los efectivos tomaron conocimiento sobre una motocicleta que habría sido sustraída y que se encontraría en el Barrio Pablo VIº, inmediatamente se dirigieron al lugar donde procedieron al secuestro del rodado.

Cerca de las 20:30 horas, el personal de la Motorizada el encontrarse realizando recorridas de prevención fueron informados de un supuesto robo de una motocicleta Corven Energy, en el Barrio Pablo VIº. Por ello inmediatamente se dirigieron al lugar.

Al circular por la calle 35 Bis y calle 12 observaron a un sujeto arrastrando una motocicleta y el mismo al notar la presencia policial se da a la fuga dejando abandonado el rodado.

Seguidamente establecieron que se trataba del rodado denunciado como sustraído.

Finalmente, consultaron con la magistratura en turno, quien dispuso que restituyan el rodado a la damnificada previa acreditación y se continúan las tareas investigativas para dar con los autores.

