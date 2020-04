Sáenz Peña: Recuperan motocicleta robada

En la tarde de este martes, Personal grupo COM, en circunstancias de hallarse realizando recorridas de prevención, y al transitar por calle 33 del Barrio Obrero con sentido cardinal Oeste-Este; visualizan a dos personas de sexo masculino desplazarse a bordo una motocicleta 110 cc, carenado rojo, a gran velocidad por mencionada arteria, realizando el conductor maniobras peligrosas en forma zig-zag y elevando la parte frontal del rodado, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.

Efectivos inician seguimiento hasta calle 33 esquina 26 del Barrio Santa Mónica, donde sujetos ingresan a un matorral del lugar y emprenden huida a pie, no logrando la demora de los mismos.

Seguidamente se procedió al secuestro de una motocicleta 110cc, color rojo, marca Guerrero, modelo Trip.

En el lugar se hizo presente un masculino quien no brindó datos de identidad por temor a represalia, informando que los sujetos que se dieron a la fuga seria alias (PAPUCHI) domiciliado en Barrio Obrero, y M. G. domiciliado en Barrio 100 Viviendas.

Realizado averiguaciones en dominio de rodado, arrojó que el mismo presenta pedido de secuestro activo en Comisaría Cuarta; hecho ocurrido hoy en Causa Supuesto Hurto, damnificando a ciudadana Albornoz , domiciliada en Bº Milenium.

