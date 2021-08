SÁENZ PEÑA: Profunda molestia por parte de vecinos ante el incendio de un gran predio de pastizales

El importante foco ígneo se desató pasadas las 20 horas de este domingo en un predio de grandes dimensiones ubicado en el Barrio San Martín, al norte de Sáenz Peña. Fuentes consultadas consignaron que muchos vecinos afectados por una densa humareda que abarcó decenas de cuadras a la redonda, llamaron a los Bomberos pidiendo auxilio.

Sumamente indignados, los vecinos de la zona remarcaron que “No puede ser que los dueños de esos terrenos -que son de una o dos manzanas completas- no los manden a limpiar nunca. Con semejantes heladas que tuvimos, esos pastizales altísimos quedaron totalmente secos. No sabemos quien pudo haber prendido fuego pero el fuerte viento sur de esta noche hizo que se propague rápidamente y se levante una humareda tan densa que ya no se podía respirar. Si los Bomberos no llegaban rápido el fuego pudo haber llegado a las viviendas cercanas donde todos los ambientes estaban llenos de humo, con gente que le faltaba el aire porque tiene enfermedades pulmonares. Aquí viven niños y adultos mayores que pudieron terminar muriendo asfixiados, encerrados en sus casas con tanto humo. Hay personas que tuvieron COVID y quedaron con secuelas, encima que apenas se están recuperando de la pandemia les hacen sufrir con una barbaridad así. Esperemos que las autoridades municipales o quien corresponda, de una vez por todas tomen cartas en el asunto”, lamentaron integrantes de la populosa vecindad.

La División Bomberos fue alertada que en calle 39 entre 6 y 8 del Barrio San Martín de nuestra ciudad, se producía una gran quema de altos pastizales.

Inmediatamente se dirigió al lugar una autobomba equipada para combatir incendios forestales, con una dotación de tres efectivos, quienes al llegar al lugar del siniestro constataron un importante incendio con peligro de propagarse hacia viviendas lindantes.

En esas circunstancias el personal se abocó durante casi tres horas a tareas de extinción mediante el arrojo de agua a presión mediante una línea devanadera, utilizando elementos de zapa, contando con el apoyo de Bomberos Voluntarios hasta lograr la total extinción del proceso combustivo. Luego, los Bomberos verificaron que el fuego afectó una superficie de 100 por 70 metros de altos pastizales secos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni lesionados como tampoco pérdidas materiales.

