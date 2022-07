Sáenz Peña: Primer lugar para Lino quien participó del Maratón Internacional de San Juan

Sáenz Peña – Lino Illanes, maratonista de la localidad participó de la categoría 70 y brinda todos los detalles a ChacoNoticias: “Estuve compitiendo este fin de semana en la provincia de San Juan en el maratón internacional de la provincia.”

“Muy contento y feliz de este primer puesto, lo venia buscando desde el 2019 que fue la primera participación donde quedé en segundo puesto. Por cuestiones de pandemia fue pospuesta y luego tuve problemas físicos lo que me impidió para clasificar y no me quedó otra que bajar la distancia.”

“Una medalla es Finisher y la dorada por primer puesto. Es un deporte que lo practico hace 30 años, comenzando con categoría pre veteranos de 30 a 34 años y ya con 70 años con ansias espero siempre cada maratón.”

“Agradezco al señor intendente Bruno Cipolini, a Germán Rearte, a la sección de tesorería municipal y al profesor Jorge Cana quien siempre me ayuda. Es un gran desafío poder participar en el mes de noviembre en Bogotá Colombia donde estarán los mejores atletas de Sudamérica. Ya participé de este maratón en Chile años anteriores, asi que espero poder participar por segunda vez para medir mi actitud deportiva con los mejores.”

“Un ingeniero me mostró el croquis de los que sería el nuevo poli deportivo, donde habrá una pista de atletismo lo que servirá para los chicos de la secundaria como para nosotros que nos dedicamos a entrenar. He visto que esta obra avanza a gran ritmo.”

“Nuevamente agradezco a todos los que me apoyan para poder participar en todas las competencias a nivel provincial, nacional e internacional.”

