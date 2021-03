Sáenz Peña, Por Mario Piccoli: “A Sangre y Fuego” 24 de Marzo Día de la Memoria

Sáenz Peña.- (Redacción Mario Piccoli ) El 24 Marzo de 1976 se produjo el Golpe de Estado más sangriento de la historia de nuestro

País y de América Latina.-

Noche oscura que se llevó 30.000 personas entre muertos y/o desaparecidos y que en

realidad son más. Muchos más. Porque hubo personas que murieron después de recobrar la

libertad, debido a múltiples causas de salud, por ej. Al estar detenidos dormían en el piso, sin

abrigo, no fueron alimentados, ser torturados, contrajeron múltiples enfermedades, como

pulmonares, entre otras.

Valla nuestro recuerdo y homenaje a Ellas y Ellos, por ofrendar sus vidas en defensa de un

sistema más equitativo y justo. Acompañamos el dolor y el sufrimiento de sus familiares,

amigos y amigas.

El Terrorismo de Estado fue cívico. Recordemos que el principal impulsor del golpe desde el

inicio fue José Alfredo Martínez de Hoz, que luego sería Ministro de Economía .Con la adhesión

de un sector importante de la Jerarquía Eclesiástica. Las Fuerzas Armadas bajo el argumento

de derrotar a los movimientos subversivos, escondía, la eliminación del Peronismo como

movimiento nacional y popular

También hubo otros sectores sociales que fueron a golpear la puerta de los cuarteles, como el

Radicalismo. Toda la segunda línea de funcionarios de la dictadura eran radicales, como

también todos los jueces y fiscales, miembros de la corte que nombró la dictadura.-

El radicalismo partido centenario y democrático tuvo un problema durante toda su historia

que lo limito grandemente. Nunca tuvo un plan económico alternativo a la oligarquía, por lo

que cada vez que ocupaba el gobierno solo podía enprolijar institucionalmente pero no lograr

reformas económicas importantes, salvo en el gobierno de Hipólito Irigoyen.

El peronismo de derecha también tuvo incidencia nefasta en los prolegómenos del Golpe de

Estado con grupos parapoliciales como la Triple A que comandaba el Ministro de Bienestar

Social: José López Rega.

En el sector docente, este nefasto gobierno eliminó fundamentalmente a docentes

universitarios y rurales porque la dictadura no quería que las jóvenes generaciones pensaran y

que los sectores populares tuvieran conciencia de clase y se organizaran. Se quemaron

millones de libros de las bibliotecas públicas.

Eliminó gremialistas, militantes políticos, militantes sociales, intelectuales, periodistas,

militares disconformes. En algunos casos gente que no tenia nada que ver con nada. Muchos

se ocultaron en el monte. En las montañas. Otros emigraron del país.

Además de las muertes, la dictadura produjo un desastre económico. Destruyó la Industria

Nacional, los pequeños y medianos productores. Cerraron fábricas, ingenios, desmotadoras,

quedando solo las grandes empresas.

El Terrorismo de Estado no podría haber hecho el desastre que hizo sin el aporte logístico y

económico de Estados Unidos. La verdad es que cada vez que Estados Unidos puso un pie en

América Latina fue para hacer daño.

Hoy el orden conservador es muy fuerte y América Latina es un territorio en disputa, como

dice García Lineras un empate horroroso bien Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Cuba,

Venezuela, Nicaragua siguen con sus mas y sus menos un camino más popular. Hay países en

donde predomina la oligarquía en el marco del capitalismo global Brasil, Chile, Paraguay, Perú

entre otros.

El orden conservador tiene mucho poder en la actualidad a través de los grandes medios de

comunicación de la oposición política, virulenta y sin propuesta al que se suma un sector del

Poder judicial.

En homenaje a las victimas del Terrorismo de Estado debemos trabajar para construir una

democracia más sólida, con instituciones que funcionen bien. Con un Estado presente, el

federalismo más consolidado, con crecimiento, desarrollo y un mejor sistema educativo.

Dr. Mario Luis Piccoli

