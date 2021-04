Sáenz Peña : Policía se hace “el galán” con una menor de 12 años: “¿Cómo me ves vos?”

Un efectivo policial que cumple funciones en la Comisaría Sexta de esta ciudad se quiso hacer el galán con una menor de 12 años, la menor se asustó cuando la quiso encerrar en la oficina y salió corriendo a contárselo a su madre.

El “desalmado” interceptó en la calle a la menor y la invitó un vaso de agua, la hizo pasar a una oficina de la Comisaría Sexta y luego comenzó un dialogo que la menor calificó de “incomodo”.

Según el relato de la menor “el policía ingresó en una oficina y se sentó frente a un escritorio”, permaneciendo la menor parada en la puerta. Después este policía le dijo que ingrese a la oficina que iba a cerrar la puerta “por las dudas”, la menor le respondió que no y que debía irse a la casa sino iban a “retarla”. No conforme con esta negativo el policía le mostro otro lugar de la Comisaría a la menor donde cerraba las ventanas y la menor una vez más le dijo que se tenía que ir. Allí el policía la entretuvo y le preguntó: ¿Cómo me ves vos? Y la menor le respondió: “como un hombre grande”.

Siguiendo con la charla el policía le dijo que la había visto varias veces y que le parecía “…UNA CHICA LINDA…”.

Dijo la menor en todo momento estaba incómoda por lo que estaba sucediendo, pero por respeto seguía conversando con el policía, hasta que finalmente pudo irse hasta la casa donde le contó lo sucedido a su madre.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido con su hija, la mujer fue a la comisaría a recriminarle al policía lo ocurrido quien en ningún momento se identificó.

El Fiscal en turno dispuso que se de intervención a la Unidad de Protección Integral, mientras que el expediente será remitido a la Fiscalía en el estado en que se encuentra.

