SÁENZ PEÑA: Piden justicia para María Luz Herrera

Este jueves 20 de noviembre, desde las 10.30, familiares, amigos y organizaciones sociales realizarán una convocatoria frente al Juzgado de Garantía de Sáenz Peña, para exigir avances en la investigación por la desaparición de María Luz Herrera Leaño, vista por última vez el 26 de septiembre de 2023. Desde ese día, la joven dejó de comunicarse con su familia, con quienes mantenía contacto diario por WhatsApp y redes sociales.

A más de dos años de su desaparición, el caso continúa sin respuestas concretas y su paradero sigue siendo un misterio. Su familia denuncia demoras e irregularidades en la investigación y reclama que la justicia actúe con la misma celeridad que en otros hechos resonantes de la provincia.

«Queremos verdad y justicia para Luz. Queremos saber qué pasó con ella. Su cuerpo aún no fue hallado. La justicia debe ser igual para todas: condena y cárcel para los responsables», señalaron desde el entorno de la joven.

La concentración se llevará a cabo frente al Juzgado de Garantía, ubicado en calle 9 de Julio 361, donde se pedirá que la causa avance y que se profundicen las líneas de investigación.

Además, la audiencia prevista para este jueves será clave: podría determinar si el expediente finalmente avanza hacia el juicio oral y público, un paso fundamental para conocer la verdad y lograr justicia.