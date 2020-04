Sàenz Peña :Personal del hospital 4 de Junio se capacita para la atención de personas con coronavirus

Los talleres de formación se repetirán semanalmente hasta incluir a todo el personal. Paralelamente se realizan modificaciones edilicias y se refuerza la provisión de insumos y medicamentos.

Las capacitaciones propuestas son teórico-prácticas donde el objetivo es evaluar a través de un simulacro, a los profesionales que fueron ingresados exclusivamente para la atención de personas con coronavirus.

“La capacitación será una vez a la semana, teniendo en cuenta la necesidad de cada personal. Será en dos turnos, mañana y tarde”, indicó Romina Bravo, licenciada en Enfermería y Especialista en Epidemiología y Control de

Infecciones Sanitarias.

Los temas desarrollados hasta el momento fueron los relacionados a la bioseguridad y el paciente en posición “prono”, que es aquel que necesita de asistencia respiratoria inmediata.

Durante la formación se abordará desde el ingreso de un paciente con coronavirus, la circulación, el procedimiento que se realiza y valoración de colocación y retiro de bioseguridad. “Además se prepara un equipo encargado de triage, que está destinado a la parte crítica de la atención.

En la primera oportunidad participaron 16 personas, entre los que se encuentran Licenciados en Enfermería y Enfermeros Universitarios con cargas horarias de 24 horas semanales. Los docentes a cargo del ciclo de capacitaciones son el Lic.Jorge Gómez, especialista en terapia intensiva y Lic.Romina Bravo, especialista en epidemiología y control de infecciones sanitarias.

