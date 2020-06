Sáenz Peña: “Pedrito “y un cómplice sustraen a una mujer una mochila con la suma de $ 4.000 pesos

En la noche de este martes, una mujer de 32 años, domiciliada en el Bº Santa Mónica, denuncio en comisaria Tercera que en el momento en que se encontraba circulando por calle 51 y 2 del barrio Hipólito Irigoyen, fue interceptada por dos masculinos que se trasladaban en motocicleta 110cc sin carenado, cuyo acompañante reconoció como P. E. alias PEDRITO, quien arrebato su mochila que contenía una billetera color gris, su DNI, y la suma de cuatro mil doscientos pesos.

Luego de cometer el ilícito los delincuentes huyeron por calle 51 perdiéndolo de vista en calle 14 del bº Hipólito Irigoyen.

La mujer no resulto lesionada.

