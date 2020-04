Sáenz Peña: Pago de haberes a trabajadores municipales PAM

El Municipio de Sáenz Peña informó el calendario de pago a trabajadores del programa PAM:

Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17Cronograma de Pago de haberes PAM

El resto de las áreas de acuerdo a la inicial del apellido. Por favor concurrir el día y horario que le corresponde.

