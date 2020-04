Sàenz Peña : Padres, familiares y amigos solicitan que se investigue la muerte de Jorge Gómez

Gregorio Gómez e Irene Cuenca, padre de Jorge Gómez, quien falleció el fin de semana en una situación poco clara, según comentaron.

Los padres de Jorge Gómez, la persona que fue encontrada inconsciente sobre la cinta asfáltica el fin de semana y luego falleció en el Hospital 4 d Junio, piden esclarecimiento por la muerte de su hijo. No creen que se haya caído solo como dijo la policía, “ a mi hijo lo mataron”, dijeron los padres todavía recuperándose de la perdida.

“Dicen que cayó de la moto y murió ahogado por su propio vómito y la moto de él no se encontró en el lugar, se llevaron unos muchachos y la estaban vendiendo”, dijo Gregorio Gómez. “Creo que si fue un accidente la moto tenía que estar al lado de él, nadie tenía que tocar la moto, le falto la billetera”.

“Lo que más nos indigna es que las personas que tuvieron algo que ver con el robo de la moto de mi hijo ya están en libertad”

Irene Cuenca, madre del joven asegura que fue atacado para robarle la moto, “como madre creo que a mi hijo le pegaron para robarle, el no cayó solo de la moto, por eso quiero que se esclarezca bien este caso, porque algo está mal hecho”, señaló.

Los padres de Jorge Gómez se enteraron de lo que había pasado con su hijo por un joven que les aviso lo ocurrido y que lo estaban llevando al Hospital, “mi hijo llego sin vía la Hospital”.

“Nosotros queremos Justicia, queremos que se revea el caso, algo está mal. Ni yo le vi la cara a mi hijo en el cajón cuando los detenidos ya estaban en la calle, eso fue lo más doloroso. A mi m dele en el alma eso”, dijo Irene Cuenca.

“Esto no puede quedar así, a mi hijo le pegaron para robarle la moto, a ellos le encontraron que tenían las cosas y le largaron, como no le dejan varios días preso”, pidieron. NO se explican como de los cuatro detenidos, ahora no hay ni uno preso, por el robo de la moto. “Voy a dar mi vida, voy a luchar por ustedes, ahora me sacaron un pedazo de mi corazón, pero voy a seguir luchando para saber que paso con mi hijo. Yo estoy fuerte por el, para saber que paso, no voy a dejar de reclamar justicia por mi hijo, Estamos re mal, por favor le pedimos que investiguen de nuevo”, pidieron.

