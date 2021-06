Sáenz Peña: Padres en Ruta continúa trabajando en desarticular fiestas clandestinas y pide que se realice el secuestro de vehículos

Sáenz Peña – Jorge Derka de Padres en Ruta habla sobre la actividad realizada para la desarticulación de fiestas clandestinas realizadas en la localidad en tiempos de pandemia.

Chaco Noticias, entrevista a Jorge Derka para aclarar:

“Es lamentable pero sinceramente la localidad no toma conciencia de la situación que vivimos. Recibimos mensajes a altas horas de la madrugada por la realización de fiestas clandestinas, donde la aglomeración es protagonista, como así también distintos accidentes de tránsito durante el fin de semana. El Licenciado Navarrete, director del Hospital 4 de Junio salió con los “tapones de punta” a concientizar nuevamente, cansados de todo esto, sobre evitar este tipo de reuniones. Llamó poderosamente la atención que no haya bajado una orden de la dirección de Sáenz Peña hacia los policías encargados de controlar estas cuestiones para realizar secuestros de vehículos, cuando en Resistencia se ejecutó el secuestro de 150 móviles en una fiesta. Por lo visto, acá la única sanción es retirar el medidor. Nuevas zonas se comenzarán a liberar pero requisito fundamental será llevar con uno el carnet de vacuna y la utilización de barbijo, ya que las dos dosis no aseguran total eficacia para evitar contagios. Los números de contagios siguen subiendo y los mismos no son informados a la sociedad correctamente, los informes de estas cantidades son mucho mas elevados. La gente cree que no hay contagios y las cifras oficiales dicen otra cosa, la semana pasada fueron 720 contagios. La sociedad necesita tomar conciencia sobre la situación.”

