Sáenz Peña: Padres en Ruta continúa en los operativos del fin de semana

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en ruta hace referencia a los controles de alcoholemia del fin de semana: “Como todos los fines de semana padres en ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, tránsito municipal, nocturnidad, 911 y COM motorizado.”

“Por la madrugada se labró 5 actas de alcoholemia por parte de Caminera. A la noche el operativo anti-wileros tuvo como resultado el secuestro de 5 motos. Devolverlas por una cifra simbólica sería un despropósito para todo el personal municipal que trabaja en estos operativos y que la mayoría tiene como sueldo un plan municipal, que si digo su monto varios se retiran.”

“El boliche de la calle 12, luego de cuatro semanas volvió a la normalidad, sin picadas, sin ruidos molestos, sin peleas, etcétera. La policía debe hacer el acta de contratación correspondiente ante estas cosas, quienes hasta pueden detener al dueño de los boliches. Hace un par de año una autoridad policial vio al pasar frente a un boliche a las 8.30am un desorden tremendo. Entonces agarro y realizó un acta de constatación, sin orden de nadie, fue por iniciativa propia. Es necesario actuar.”

“Hubo una solución intermedia respecto al COM Motorizado ya que se consiguió un lugar en pleno centro, accesible para dirigirse a cualquier barrio de manera eficaz. Anteriormente pensaban llevar al COM a kilómetros de la ciudad, así que se agradece eso no se haya concretado.”

“Harán un museo de la memoria, no digo que eso este mal, pero no es una prioridad para la ciudad al haber tanta inseguridad. La prioridad es un centro de detención o alojamiento para terminar con la famosa Puerta Giratoria. Muchos dicen ante un hecho “es solo un arrebato”, pero en el séptimo arresto mataron a la Dra. Odone. Siempre seguiremos repitiendo y recordando lo mismo, ya que sigue están presente esta cuestión de inseguridad”

