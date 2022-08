Sáenz Peña: “Padres en la Ruta aseguran que el delito no disminuye en la segunda ciudad del Chaco”

Sáenz Peña.- Integrantes de Pafres en la ruta estuvo acompañando en los distintos controles a Transito.Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado, Caminera y 911 en los distintos controles.

“Policía Caminera labró 7 actas de alcoholemia por la noche en operativo Wileros se secuestraron 4 motos. Felicitamos la.actitud de la Municipalidad de compactar las motos que hace años no se retiraban, hubiera sido un desacierto hacer un remate como ciertos sectores pretendían. Ponderamos el haber llegado a las 300 cámaras de vigilancia municipales , pero los números y la percepción de la gente indica que el delito no disminuye. Para desalentar el delito y terminar con la puerta giratoria hace falta mas policias, mas fiscalías y un centro de detención, para ello hay que invertir, no es un gasto” destacaron en comunicado Padrees en la Ruta.

