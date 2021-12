Sáenz Peña : Ocultaban en un carrito elementos sustraídos

Ayer por la tarde DIVISION PATRULLA PREVENTIVA toma conocimiento vía radial que sobre calle 3 entre 24 y 26 del Barrio Ensanche Sur, dos personas habrían sustraído bienes de un domicilio, trasladando en un carrito. Al circular por calle 3 y 48 B° Tiro Federal, localizan dos sujetos a bordo de una motocicleta de similares características y trasladando un carrito con elementos, quienes al percatarse de la presencia policial emprenden huida a la carrera ingresando a las malezas hacia distintas direcciones, por lo que no se logró dar alcance debido a la gran vegetación. Se procedió verificar el rodado tratándose de (1) motocicleta marca y modelo no visible, de 150 c.c., color negro, Motor marca Appia chasis no visible, teniendo sujetado (1) carrito de tres ruedas, material hierro, que al consultar mediante vía radial sobre el rodado en cuestion, con el operador 911 arrojo que presenta PEDIDO DE SECUESTRO ACTIVO a solicitud de Comisaria Primera de esta ciudad, desde fecha 10/03/2021, Expediente N° 130/50-875-E/2021, con intervención Fiscalía Investigación Penal N° 1, en causa SUP. HURTO. Se procedió a constatar los elementos que se encontraban en el interior del carro, tratándose de ropas y prendas varias, pares de calzados, un bolsón de color negro, dos teléfono celulares, una tablets, un cable blanco, una caja de madera color blanco. Tras averiguaciones se estableció que dichos elementos fueron sustraídos desde calle 3 entre 24 y 26 B° Ensanche Sur, desconociendo por el momento datos del damnificado.



Se procedió el secuestro de la motocicleta, el carro y los elementos antes mencionados. Se dio Intervención a Cria Segunda.

