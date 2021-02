Sáenz Peña: “Motociclistas circulan en grupos de 50 o más rodados a toda velocidad, con escape libre y sin casco, cometiendo todo tipo de infracciones”

Sáenz Peña.- La desagradable y peligrosa escena se repite todos los fines de semana en calles céntricas de nuestra ciudad ante la mirada impotente de inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal de Sáenz Peña.

Hordas de motociclistas circulan en grupos de 50 o más rodados a toda velocidad, con escape libre y sin casco, cometiendo todo tipo de infracciones. “La gran mayoría de esas motos no tiene plásticos ni luces y nadie los para. Es muy probable que entre esas bandas de inadaptados circulen delincuentes armados y que esas motos sean robadas. Pero a ellos nadie los para ni les hace multas. Al respecto, cabe recordar que hace pocos días un hombre que iba a trabajar fue asaltado a las 6 de la mañana por 4 sujetos que circulaban en una horda. Al verlo solo en su moto, se separaron del resto y se la robaron; no sin antes propinarle una golpiza. Lamentablemente la situación no ha cambiado, los inspectores de tránsito siguen labrando actas a motociclistas que van o vienen de trabajar, y las manadas de motos han ganado las calles y nadie las detiene.

En los videos que circulan en las redes sociales se puede observar como una de las hordas circula por Avenida 1 del centro, desde la calle 18 en dirección hacia el Mural. “Eran las 3 de la madrugada de este domingo, y al ver un control policial en el paso a nivel dieron vuelta y siguieron por la Avenida 1 a gran velocidad. Eran motos peladas sin plásticos, la gran mayoría con escapes libres y muchos de los jóvenes iban bebiendo. Cuando llegaron a la 12 y 1 frente al Museo había un puesto de control con tres inspectores municipales que no hicieron nada y quedaron mirando. En la cara les pasaron como un malón, a toda velocidad”, detalló el vecino.

