Sáenz Peña : Menores de 10 , 13 y 17 años roban , golpean e incendian la casa a un abuelo de 80 años

En la madrugada de este martes , a hora 02:45 se toma conocimiento por Operador de Sala 911 que en calle 19 e/38 y 40 del B° Nuevo*, se estaría produciendo un incendio en una vivienda, por tal motivo nos constituimos en móvil PT-306 al llegar al lugar efectivos se entrevistan con el ciudadano *J. J. V. de 80 años, quien manifestó que momentos antes al encontrarse durmiendo es despertado abruptamente al sentir que estaban golpeando su ventana, hasta que en un momento esta se abre y es sorprendido por varios jóvenes, quienes le solicitan dinero, a lo que este accede dándoles una suma de pesos ochocientos ($800) aproximadamente, para luego estos arrojarle ladrillos de los cuales dos impactan en su rostro, y antes de marcharse arrojan combustible hacia el interior de la vivienda iniciándose así el foco ígneo, pudiendo establecer que uno de los autores seria alto de contextura robusta con vestimentas negras y los otros más pequeños y delgados.

En el lugar se dio intervención a División Bomberos en Móvil A-3 quienes contralaron el incendio, y ambulancia interno N° 6500 con personal que asistió a damnificado trasladándolo hasta el nosocomio local.

Se labro acta de constatación del domicilio con intervención de la Div. Criminalistica.

Una vez interiorizados y con recursos disponibles se llevó a cabo una intensa recorrida por inmediaciones logrando en calle 19 y 42 del mismo barrio a tres masculinos con similares características a las descriptas por damnificado, quienes al notar presencia policial arrojan dos botellas plásticas dándose a la fuga, iniciándose persecución de pie, logrando así interceptarlos, procediéndose a la conducción de *F. A. A. (17), D. C. M. (13) y A. J. M. (10)*; se labro acta de secuestro sobre dos botellas plásticas de 2.25 Lts. de capacidad una color verde y otra transparente, cuales en su interior contienen una sustancia azulada, volátil, similar a nafta súper.

El parte médico diagnosticó que el octogenario presenta “Traumatismo facial leve”. Se dio intervención a la Fiscalía en Turno y al Juzgado del Menor de Edad y la Familia.

