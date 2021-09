Sáenz Peña: MAS RECLAMOS AL INSSSEP. Jubilada reclama que no le pagan aun el subsidio por fallecimiento de su esposo

Sáenz Peña – Mas reclamos por parte de jubilados hacia la obra social INSSSEP. En esta oportunidad Teresa González, damnificada solicita el pago correspondiente del seguro de vida y subsidio por única vez de su esposo fallecido. Expresó al Diario Chaco Noticias diciendo: “Lo que necesito es que me paguen el seguro de vida y el subsidio por fallecimiento de mi esposo que hará dos años de su muerte. Siempre me dan la misma respuesta diciendo “ya le van a pagar” y nunca depositan. Mi marido fue trabajador municipal durante 33 años. Es un reclamo que se realiza en INSSSEP que es quien se encarga de estas cuestiones.”

“Desde que falleció, cobro solo el sueldo de pensionado, pero la verdad ni siquiera tengo conocimiento de cuanto sería el subsidio por fallecimiento y es algo que necesito. En la Municipalidad solo están trabajando para los activos y como mi esposo era jubilado desde hace nueve años no se harán responsable. Responden diciendo “no nos vamos a encargar de eso”.”, acotó.

“Vivo en el Barrio Mitre y todos los meses debo venir. Necesito urgente. Me quede con una deuda, me pusieron un abogado y debo una fortuna. Deje una carta para que le entreguen a quien corresponda. Padecí esta pandemia muy mal, tuve Covid y necesito cobrar lo que me corresponde.”, finalizó la jubilada.

