Sáenz Peña : Manifestantes que cortaban la ruta atacan a la policía

Se trata de un movimiento social liderado por Miguel Gómez que reclamaban módulos de mercaderías. Por unos minutos estuvo cortada la Ruta 95 la altura de la calle 71 por un grupo de manifestantes liderados por Miguel Gómez que reclamaba módulos de mercaderías, chapas y colchones. Tras el reclamo se hizo presente en el lugar la responsable de la Oficina de Gobierno Alicia Sosa Goy quien intentó una mediación con Gómez pero no arribaron a ningún acuerdo. Al no tener la respuesta esperada Gómez y su grupo amenazó con prender fuego un camón cisterna de YPF que estaba en la ruta. Ante este accionar rápidamente intervino personal de Bomberos, y el grupo COM quienes fueron agredidos por los manifestantes. Ante la resistencia de los manifestantes los efectivos lanzaron agua con la autobomba de Bomberos, pero al continuar la agresión intervino el Grupo de Infantería con escudos para dispersar a los manifestantes, pero también fueron agredidos.

Los manifestantes utilizaban chapas de zinc como escudos contra el avance del personal de infantería De todas formas se logro que el grupo descienda de la cinta asfáltica, luego de eso los manifestantes ingresan a calle 71, y desde la zona boscosa continúan arrojando todo tipo de elementos al personal policial. Dos efectivos policiales resultaron lesionados en el operativo. Del lugar la policía incauto caño galvanizado, gomera, ladrillos y chapa de zinc, elementos utilizados por manifestantes.

