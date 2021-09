Sáenz Peña: Manifestaciones por parte de retirados del Servicio Penitenciario Federal en reclamo de recortes en sueldos

Sáenz Peña – Manifestaciones en Plaza San Martín por parte de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal en relamo de sus derechos y de aquellos compañeros en actividad. Laura Ríos, retirada del Servicio detalla al Diario Chaco Noticias, los objetivos de la protesta: “Estamos en la Plaza San Martin, retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal reclamando la restitución del 0,2% por años de servicio que teníamos incorporados al sueldo, y partir del año 2019 se nos redujo al 0,5%, además reclamando el porcentaje por titulo terciario y universitario que también teníamos incorporado al sueldo y ahora se nos redujo a una suma fija. También peleamos por los agentes activos para que tengan una RT por casos de accidentes laborales, de lo cual debería hacerse cargo nuestra obra social. Somos agentes del Estado pero no tenemos una aseguradora de riesgo de trabajo. También reclamos la equiparación de nuestro sueldo con el sueldo de la policía federal, que así se encuentra establecida en la Ley la cual se esta incumpliendo. Venimos recibiendo distintos recortes en nuestro sueldo y a nuestro poder adquisitivo. Comenzamos una serie de reclamos administrativos y judiciales, a fin de que se nos reconozca estos códigos de los aportes que hicimos este año y que de un plumazo fueron recortados de nuestro suelo.”

“Somos aproximadamente 400 retirados y pensionados en total y 200 en actividad que trabajan en la unidad 11 y que por el tema de RT están siendo perjudicados ellos y sus familias, al igual que en la comunidad. No tiene que ver con las elecciones, tenemos una excelente relación con la municipalidad y policía, por eso realizamos los permisos necesarios. Somos funcionarios que cumplimos la ley, en este caso con la autorización de la municipalidad estamos aquí. Es una larga historia de manoseo hacia nuestro salario, que si bien iniciamos los reclamos y existen fallos a favor nuestro, el servicio penitenciario federal intervenido actualmente por la Dra. Maria Laura Garrigós puesta a cargo por el Presidente de la Nación, aun no nos dio ninguna respuesta. Hemos recibido promesas pero no hay cumplimiento de alguna.”, agregó.

“Es más…”, agregó “…tenemos entendido que hace mas de un año está para la firma, el ministro de justicia Soria, para la aseguradora de riesgo de trabajo y todavía no la ha firmado. Es la primera vez que el servicio penitenciario esta en la calle. Estamos para defender a los nuestros que se encuentran en actividad. Al mismo tiempo que estamos aca, se encuentran en otras provincias el mismo personal Federal. Sufrimos estrato en la oportunidad que tuvimos de ir a Buenos Aires, por condiciones climáticas impidiendo la asistencia de varios. “, finalizó.

