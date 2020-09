Sàenz Peña : Manifestación frente a Fiscalía pidiendo la libertad de Raùl Castells

Esta mañana un grupo de 60 personas aproximadamente de ambos sexos , integrantes del movimiento social MIJD liderados por sus referentes Ramona Rajoy y Juan Martínez , se manifestaban frente al Edificio Judicial (Fiscalías) ubicado en calle 9 entre 8 y 10 – Centro de la ciudad, en reclamo de la liberación su líder Raúl Castell , quien se halla con prisión domiciliaria relacionado en causas judiciales bajo la órbita del Fiscal Marcelo Soto , solicitando entrevista y dialogo con el magistrado.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir