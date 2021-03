Sáenz Peña: Los docentes transmiten en vivo la reunión sobre política salarial y condiciones laborales realizada en Resistencia

Sáenz Peña – Diego Báez miembro de SITECh y Adela Miño de ATECh hablan sobre la vigilia docente en plaza San Martín donde se transmitía en vivo la reunión que se llevaba a cabo en Resistencia sobre las condiciones laborales y política salarial.

En un encuentro con Chaco Noticias, los representantes de la lucha docente nos dicen:

Diego Báez: ” Primeramente el saludo a todas las mujeres, deseando un buen día y que sean siempre mas fuerte para seguir luchando así como los docentes lo hacemos hoy por nuestros derechos. En Resistencia, se lleva reunión de la Política Salarial y Condiciones de Trabajo, y nosotros aquí en vigilia transmitiendo en vivo lo que ocurre en esa reunión al tanto de lo que está sucediendo. Durante la tarde de hoy difundiremos un acta modelo donde el docente el día martes se presenta a su establecimiento y si llegase a no ver las condiciones mínimas, puede hacer firma del acta y retirarse del establecimiento por no poder dictar clases en buenas condiciones, a pesar de que no haya paro. La educación es algo que nos compete a todos y estamos muy agradecidos a todos los que nos acompañaron.”

Miño, Adela “Esperamos recibir una respuesta buena y estaremos avisando sobre posibles marchas en esta semana, a pesar de que no haya paro. Estamos muy agradecidos a todos los que colaboran. Buscamos que este tan esperado y necesitado aumento, llegue a todos los sectores de la provincia.”

