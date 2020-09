Sáenz Peña :Lo detuvieron con más de 100 gramos de marihuana

El hombre guiaba una Corven de 110 centímetros Cúbicos. Iba acompañado de una joven de 27 y un niño de 5 años. El conductor fue notificado de su aprehensión por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Un hombre de 33 años fue detenido por efectivos de la División Operaciones Droga de Sáenz Peña, por llevar más de 100 gramos de marihuana.

Ayer por la noche, alrededor de las 20:40, los agentes realizaban una recorrida rutinaria por el barrio Ensanche Sur, al circular por avenida 1 entre calle 22 y 26, demoraron el paso de un hombre en una motocicleta marca Corven, quien se encontraba acompañado de una mujer de 25 y un niño de 5 años.

Luego de solicitar las documentaciones del rodado, realizaron una requisa al sujeto hallando en su poder un envoltorio con una sustancia verde.

Por ello realizaron la prueba de campo arrojando como resultado marihuana, con un peso de 105 gramos.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la unida donde se le notificó de su situación por transgresión a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

