Sáenz Peña llora la partida del joven rugbier Hugo Eloy Álvarez

Sabemos que en la vida estamos de paso, pero no podemos ni queremos resignarnos a pensar que un día todo se termina. Más aún cuando se trata de un joven. Hugo Eloy Álvarez tenía solo 26 años cuando su corazón se apagó, luego de pelearle a una enfermedad que lo tuvo a mal traer durante buena parte de 2019.

Hijo de una caracterizada familia de Sáenz Peña, Huguito supo ganarse el cariño de todos. Fue parte del plantel de rugby de la Universidad Nacional del Chaco Austral que, de la mano de Néstor Holzer, puso en alto al equipo en la región.

No hay palabras, no hay consuelo para sus padres Víctor Hugo Álvarez y María Cristina Ovando. Sí, la satisfacción de haber hecho de él una persona de bien. Hoy partió a la eternidad, desde donde cuidará de los suyos. “Los Terkos”, seguramente, ya no serán los mismos.



Sus restos son velados en Cochería Puente (calle 10 y 23), y recibirán sepultura este viernes.

