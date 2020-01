Sáenz Peña : La Policía del Chaco solicita colaboración para localizar al ciudadano Guillermo Flores de 37 años

En horas temprano se presentó en la dependencia un hombre de apellido Flores domiciliado en el B° Lamadrid de Sáenz Peña denunció que su hermano Guillermo Leonardo Flores de 37 años, quien se domicilia en el mismo barrio; quien el año pasado sufrió un ACV y ahora se encuentra con medio cuerpo paralizado.

Anoche a horas 22:00 Guillermo tuvo una discusión con su madre momentos que salió de su casa enojado, con lo puesto, vestía una remera color gris a rayas horizontales, una bermuda color verde militar y ojotas color negra, se fue caminando, ignorando hacia dónde.

Durante la noche lo buscaron en casa de familiares y conocidos pero no lo encontraron.

Es por eso que solicita colaboración para dar con su hermano , el mismo es de contextura robusta, estatura alta, tez morocha, cabellos color castaño oscuro, cortos, ojos color marrones oscuros, no posee tatuajes, no posee aros ni piercing, no tiene lunares ni manchas de nacimiento, tampoco cicatrices, al momento de irse no llevo su teléfono celular ni billetera, sufre de epilepsia pero no se llevó su medicación.

Aclaró que anoche concurrió a casa de sus compañeros de trabajo pero no obtuvo noticias, agrega que hace 10 años Guillermo había salido de la casa por idénticas situaciones, pero en su bicicleta y luego lo encontraron en la localidad de Quitilipi.

Su hermano cotidianamente se moviliza desde su trabajo en el municipio local hasta la casa, no sale a ningún lado, no tiene vínculos sociales, no tiene pareja, por lo cual desconoce dónde puede encontrarse.

Hoy ingresaba a su trabajo a horas 06:30 pero no concurrió hizo entrega de fotografía digital de su hermano Guillermo prestando conformidad que la misma sea publicada en los medios masivos de comunicación.

SE ACTIVO PROTOCOLO BUSQUEDA DE PERSONA.

