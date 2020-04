Sáenz Peña: La plataforma de autogestión permite obtener el detalle de los tributos Municipales sin salir de casa

Para acceder a la plataforma es necesario ingresar a la página de la municipalidad: www.saenzpena.gob.ar .Allí se debe ingresar a la pestaña donde dice autogestión y registrarse para poder conocer el detalle de sus tributos e incluso imprimir la boleta u obtener el código link de pagos.

Como crear una Cuenta de AutoGestiónWeb

1) Dirigirse a la Opción “Registrarse”

2) Ingrese su número de CUIT, su dirección de Correo y presione Confirmar

3) A continuación seleccione la patente de la cual sea titular

4) En caso de no poseer automóviles, seleccione un número de Cuenta que le pertenezca (puede obtener sus números de cuenta de una liquidación o recibo Municipal)

5) Si la ¡información ingresada es correcta, le será enviado un email de confirmación

6) Ingrese a su Correo, allí verá un mensaje del sistema de Autogestión Municipal

7) Luego seleccione la Opción “Confirmar Email”

8) Esto lo redirigirá al sitio donde debe definir su contraseña (ingrese al menos 8 caracteres).

9) Listo, de esa forma ya puede ingresar a autogestión.

Allí podrá ingresar al inmueble, patente o servicio que deseen abonar, les aparecerá la cantidad de cuotas adeudadas, se imprime la cuota que deseen pagar, si la cuota es la última vigente se podrá pagar a través de red link, por cajero automático.

Se debe recordar que debido al aislamiento social preventivo obligatorio Economía Municipal atiende de 8 a 12 horas solo para el pago de impuestos, en sus oficinas de calle 16 y 3 del centro y en los centros de gestión de pagos en calle 5 entre 10 y 12 del Ensanche Sur y en avenida 33 entre 36 y 38 del barrio Puerta del Sol.

El objetivo de dicha plataforma es facilitar a los vecinos la posibilidad de controlar sus impuestos, los vencimientos y pagar los mismos de la manera más práctica posible.

