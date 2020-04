Sáenz Peña.- La Municipalidad colocó sillas y brindó asistencia a los adultos mayores en las filas de los bancos

Con el propósito de evitar aglomeraciones y reforzar la prevención del COVID-19, la Municipalidad dispuso de sillas para que los adultos mayores que asistan a los bancos puedan estar más cómodos, al tiempo que guardan el distanciamiento social correspondiente.

El operativo, que comenzó en las primeras horas del sábado, se realizó en ambas sucursales del Banco del Chaco, donde en forma conjunta con Bomberos Voluntarios y personal Policial, se cortó el tránsito vehicular. En tal sentido, teniendo en cuenta la aglomeración de personas de diferentes edades y beneficios de cobro, se organizaron filas manteniendo la distancia como ser adultos mayores de 70, de 60 años, y personas para cobro de otros beneficios, todos con filas separadas, y especialmente con los adultos mayores para quienes se dispuso de sillas.

En esos lugares, también se les ofrecía agua y se les brindaba alcohol en gel a los abuelos mientras esperaban su turno. Además, se realiza la limpieza de cajeros automáticos.

Estas acciones tienen como único objetivo hacer que se cumpla el distanciamiento social para prevenir la transmisión o circulación del virus, resguardando especialmente a las personas mayores, dado que son un grupo de riesgo.

