Sáenz Peña: La Multisectorial de Derechos Humanos inicia colecta de alimentos y ropas para la familia de una mujer víctima de la inseguridad

Sáenz Peña – La Multisectorial de Derechos Humanos de la localidad hizo entrega de donaciones y visitó a una vecina víctima de la inseguridad.

Marcos Fleitas , Micaela Mancuello, Alejandro Escalante, Lorena Jaime , integrantes de la Multisectorial de Derechos Humanos de Sáenz Peña , acercan donaciones de alimentos y abrigos a Patricia Almirón , quién fuera víctima de la inseguridad instalada en la ciudad de Sáenz Peña . Se interiorizaron sobre el estado de salud de Patricia, que sigue siendo delicado y con su autorización intentarán articular una campaña para ayudar a esta vecina saenzpeñense que está atravesando este difícil momento .

Patricia es mamá de cuatro hijos , el menor de apenas algo más de un año .

Desde sus respectivas organizaciones hicieron una colecta de alimentos y ropas que acercaron al domicilio de Patricia, pero es evidente que la situación en la que se encuentra, necesitará la ayuda de todos hasta que pueda retomar su trabajo que consistía en vender distintos panificados que ella misma elabora o algunas comidas . Por lo que apelan a la solidaridad de los saenzpeñenses .

Patricia Almirón vive en la calle 1 entre 38 y 40 del barrio Sarmiento y el número de su celular es (3644) 670979. Cualquier ayuda será bien recibida.

Chaco Noticias entrevistó a Marcos Fleitas, quien expresó: “Como bien saben, conformamos un grupo que concluimos en un punto en común; la defensa de los Derechos Humanos. Tomamos conocimiento una vecina que fue atacada, victima de un hecho de inseguridad, sufrió tal ataque salvaje que hasta hoy se esta recuperando. Tiene cuatro hijos, es muy trabajadora, así que decidimos realizar una colecta de alimentos y ropas para estos inviernos. La situación de esta vecina es bastante precaria, así que la ayuda de aquellos interesados vendría bien, tanto de alimentos o ropa como de algún mueble que ya no usen y esté en buen estado. Pasó por una operación muy grande, tiene un amplio reposo por realizar. No podemos prevenir estas cuestiones de inseguridad y vemos una ausencia importante por parte del Estado. No hay contención, se visualiza mucho consumo de droga en la localidad. El acceso al consumo es mas fácil que el acceso a un trabajo. Estamos preocupados pero también ocupados por esta cuestión. Estamos corriendo tristemente detrás de estas situaciones para suplir las actividades que debería realizar el Estado. Aquellos que quieran ayudar con donaciones pueden comunicarse a acercarse al domicilio de Patricia. ”

