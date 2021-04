Sáenz Peña: “La Marcha del Ruidazo” la medida de fuerza de los docentes en búsqueda de una respuesta por parte del Gobierno

Sáenz Peña – Diego Baez de Sitech Centro Chaqueño, presente en la caravana docente como medida de fuerza por los reclamos de la profesión hacia el Gobierno.

En un encuentro con Chaco Noticias, Baez detalla:

“Sin lugar a dudas seguimos con la lucha. El conflicto sigue vigente y ya está decretado el paro como medida de fuerza para esta semana. Creemos que esta medida no alcanza de igual manera, necesitamos salir a manifestarnos y por ese motivo esta caravana docente “El Ruidazo”, sin evadir los protocolos de bioseguridad. Por el momento, el Gobierno hace nuevamente oídos sordos, aunque no puede negar que el conflicto sigue vigente ya que seguimos haciendo oír la voz del docente. Por el pedido puntual de la docencia, seguiremos luchando y estando presente con medidas necesarias. Recordar que mas de 800 escuelas no aceptaron la propuesta del Gobierno y seguiremos hasta que la docencia diga “hasta aquí llegamos”, mientras tanto continuamos en la insistencia por un sueldo digno y condiciones laborales acordes.”

Miembros de AJUDOCH acompañaron “El Ruidazo” docente en la localidad.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir