Sáenz Peña: La Liga Saenzpeñense de Fútbol tiene planificado volver los primeros días de Agosto

Sáenz Peña – Carlos Pereyra presidente de la liga saenzpeñense de fútbol, habla sobre la expectativa que hay respecto a la vuelta del fútbol para los primeros días de agosto.

Chaco Noticias entrevista a Carlos Pereyra, quien nos detalla:

“El día lunes realizamos una reunión a modalidad zoom, para tratar sobre decisiones ante esta pandemia. Decidimos poner parámetros con el pensamiento y la idea de volver los primeros días de Agosto, creyendo que podemos llegar a estar mejor como población ante la actual situación sanitaria. No está permitido hoy por hoy los entrenamientos ante las nuevas medidas dictadas, así que buscamos para esas fechas poder empezar a entrenar. No obstante estamos dispuestos a que si se produce alguna habilitación antes, entonces antes comenzaremos nuestras actividades. Incorporamos durante esta pandemia, dos clubes mas y de acuerdo a la estructura anual con la que veníamos trabajando, para el tiempo estimado retomaríamos con el primer torneo. Tenemos gastos fijos acá en la Liga y debemos entre todos los clubes tratar de solventar, reconociendo también a los dirigentes por el mantenimiento que hacen. Algunos clubes realizan locros u otros tipos beneficio para lograr llevar adelante la liga. También en la reunión logramos decidir sobre el pedido que realizaremos a las autoridades para que se nos permita, en nuestro regreso, el ingreso del 20% de público siendo la cantidad que nos ayudaría a financiar los gastos. La idea es seguir manteniendo protocolos. Habíamos arrancado con un precio de entrada máximo de $200 y por ahora no se modificará, es importante que la gente participe. Necesitamos el apoyo de la comunidad, creemos que todo esto pasará pronto y buscamos pronto tener las instalaciones abiertas para contención de todos los niños y jóvenes.”

