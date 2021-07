Sáenz Peña: La Escuela Primaria N°619 Edmundo Podesta solicita ayuda a la comunidad para dar de comer a los niños

Sáenz Peña – Patricia Regojo directora Escuela Primaria N° 619 Edmundo Podesta, habla sobre el regreso a clases y la problemática para darle de comer a los niños.

Chaco Noticias se reunió con Regojo quien nos contó:

“Hemos retomado esta segunda mitad del año con muchas expectativas pero poca visión futura. Seguimos trabajando a través de burbujas, hemos agregado mas cargar horaria que antes y continuaremos así hasta que reduzcan significativamente los casos. Los niños todos estan asistiendo de manera organizada a la institución, teniendo en cuenta la matricula, adaptando también la ventilación de todas las aulas. En algunas aulas con poca capacidad, decidimos no utilizarlas y reemplazarlas por otros salones. Respecto a la mercadería, estamos escasos y la carne es lo mas difícil de conseguir para darle de comer a los chicos. Estamos recibiendo 460 alumnos, y lo único que sabemos es que hubo recorte de mercadería por parte del Ministerio, justamente ayer me dirigí para hablar con la Directora Regional quien no pudo atenderme, así que al no tener suficiente mercadería, reducimos la cantidad de días para darles de comer. También me dijeron que es imposible me den leña, así que es otra lucha que tenemos al tener una cocina industrial. Tenemos un vecino que tiene un cerradero quien nos ayuda pero no es suficiente, así que pedimos colaboración a la comunidad para tener leña, mercadería, carnes. Nunca hemos pedido nunca a la comunidad, pero nos encontramos en tal situación difícil hace dos años. Pueden comunicarse con nosotros al (364)435555 o acercarse a nuestra institución a calle 39 entre 00 y 000 del Barrio San Martín.”

