Sàenz Peña : Joven perdió la vida tras ser apuñalado en una riña

Se llamaba Membrin Héctor Enrique y tenía 26 años de edad. Llego sin vida el nosocomio local. Cinco personas fueron aprehendidas. Los familiares incendiaron la casa del autor.

Anocheen una riña un joven murió tras recibir una puñalada en la pierna, le practicaron maniobras de reanimación pero falleció antes de llegar al hospital.Intervino personal de la comisaria Tercera y del 911, quienes atraparon a cinco personas y secuestraron un arma blanca.

Cerca de las 22:30, personal policial de la Comisaría Tercera, fueron informados por un desorden calle 39 entre 24 y 26 del B° Santa Mónica. En pocos minutos arribaron al lugar y observaron un tumulto de gente.

Entre ellos se encontraba un joven con una herida de arma blanca en la pierna. El mismo fue trasladado de inmediato hacia el Hospital 4 de Junio.

Las personas allí presentes indicaron al personal policial que los partícipes de la pelea se encontraban en una casa en las inmediaciones.

Por ello los efectivos fueron al lugar donde al llegar estos comenzaron a huir, logrando de igual modo aprehender a cinco sujetos, incautando un arma blanca la cual sería el arma utilizada.

Poco después informaron desde el nosocomio que el joven habría llegado sin vida, siendo identificado como Membrin Héctor Enrique de 26 años.

Finalmente consultaron con el fiscal en turno quien dispuso que todos los aprehendidos sean notificados de la causa Supuesto homicidio.

Minutos después los agentes fueron alertados que los familiares del fallecido, irrumpieron en la vivienda del supuesto autor, provocando incendio.

